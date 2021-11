Divertente, ironica e che sa stare al gioco. Ecco come si è rivelata Meghan Markle durante il famoso show di Ellen DeGeneres, uno dei più popolari e seguiti negli Stati Uniti. La duchessa di Sussex si è lasciata andare a un’intervista sul proprio passato – come già fatto altre volte – ma a stupire è stato il siparietto al quale si è prestata. La conduttrice l’ha costretta, dandole le indicazioni attraverso un auricolare, a fare scherzi ai venditori di un mercatino di Los Angeles. Cosa ha fatto? Ha bevuto dal biberon, si è strafogata di cibo “come uno scoiattolo”, ha ballato e ha cantato una canzone da gattino “mew mew”. Per divertire i figli, la duchessa ha detto che si comporta così: canta, balla e fa le smorfie. Insomma, una donna e una mamma come tutte le altre. Ma i tabloid inglesi non hanno apprezzato la performance: “Umiliante”, “Da vomito” hanno scritto alcune testate.