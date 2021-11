Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – Maurizio Crozza commenta la situazione delle spiagge italiane: “Ma scusate la spiaggia è un bene pubblico, il sole è di tutti… Da noi, è tutto privatizzato invece… fate conto che oggi, lo sbarco in Normandia in Italia non potresti nemmeno farlo…cioè puoi combattere il nazifascismo solo se prenoti la cabina. Ovunque vai le coste italiane sono il festival della betoniera. Ogni stabilimento balneare s’è fatto il suo fortino…”

