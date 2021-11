Un’amica di Belén Rodriguez – rimasta nell’anonimato – ha rilasciato al settimanale Chi alcune indiscrezioni sulla vita privata della showgirl argentina. Al centro dell’intervista: Belén e i suoi amori. “Perché sceglie sempre uomini da crescere e non ne sceglie uno già fatto e finito?“, si è chiesta l’amica.

Dati alla mano, la ragazza non ha tutti i torti. La showgirl argentina è nata il 20 settembre 1984 ed ha dunque 37 anni. Fatta eccezione per Fabrizio Corona – che è classe 1974 – le altre sue storie importanti sono state tutte con uomini più giovani. Stefano De Martino (con cui è stata sposata dal 2013 al 2017 ed ha dato alla luce il primogenito Santiago) è del 1989, il gieffino Gianmaria Antinolfi è del 1985, infine Antonino Spinalbese (padre della piccola Luna Marì, la secondogenita di Belén) è addirittura del 1995. Ma, certo, non è solo una questione anagrafica…