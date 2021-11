Non ha dubbi, Gianfranco Vissani. Se c’è qualcuno che proprio non sopporta sono gli influencer: “La vera rovina del Paese”. Così lo chef nell’anticipazione di un’intervista in uscita sul settimanale Oggi. Vissani festeggerà il suo 70esimo compleanno il 22 novembre e ha deciso di ‘confessarsi’: “La sciatteria mi manda ai pazzi. Io me la prendo con tutto e tutti, ma critico soprattutto me stesso. Ambisco alla perfezione. Sono maniacale, lo ammetto”, racconta. Da qui all’attacco frontale contro gli influencer il passo (per lo chef) è breve. Come festeggerà? Uscirà a cena: “Sempre che mio figlio Luca decida che si possa uscire a cena per festeggiarmi, visto che ha il braccino corto… Il regalo più bello che la vita mi ha fatto? Luca, mio figlio. Non avrei potuto chiedere nulla di migliore. Ne sono orgoglioso e lo ascolto sempre di più”.