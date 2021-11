“Anche le prime dosi sono fondamentali. Continuiamo a farne 17-19 mila al giorno: sembra un numero residuale e invece è ancora un numero importante perché ogni persona in più che si vaccina, ogni singola dose di vaccino in più è uno scudo un po’ più forte che noi abbiamo”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo al convegno “Riflessioni sulla pandemia – Il contributo del comparto difesa e sicurezza” organizzato dalla Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici, sottolineando che per questo “dobbiamo insistere” e tutti gli italiani vaccinati, anche chi ha fatto la prima dose “ieri”, “vanno ringraziati“.