Sono emersi elementi che “consentono di ipotizzare” irregolarità nello svolgimento di alcuni concorsi per l’assunzione di ricercatori e professori all’Università per Stranieri di Perugia. Le indagini sono svolte dal Nucleo di polizia economico – finanziaria della guardia di finanza del capoluogo umbro. I reati ipotizzati sono corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio e turbata libertà degli incanti. È stato perciò eseguito un decreto di acquisizione documentale. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, l’indagine non coinvolge l’attuale vertice degli Stranieri, ma risultano indagate diverse persone: una ventina di persone, a vario titolo.

Le attività, riferisce la guardia di finanza di Perugia, rappresentano la prosecuzione delle indagini che, già lo scorso settembre, avevano portato ad analoghe perquisizioni all’Università per Stranieri. Nello specifico, secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, gli esiti dei concorsi potrebbero essere stati predeterminati, intervenendo sulla scelta dei tempi dell’uscita dei bandi, sulla loro profilazione, sull’individuazione dei commissari e sul controllo di ciascuna fase delle selezioni. Proprio per approfondire queste dinamiche e per verificare l’eventuale grado di coinvolgimento delle persone indagate, la procura ha disposto l’acquisizione di ulteriore documentazione relativa alle singole procedure concorsuali.

All’origine l’indagine sul cosiddetto “esame farsa” per la conoscenza dell’italiano sostenuto dal calciatore Luis Suarez. Dall’analisi del materiale e dei documenti acquisiti in quella occasione, in particolare dei telefoni cellulari, sono emersi elementi che hanno portato gli inquirenti a ipotizzare l’esistenza delle irregolarità. L’attenzione è posta soprattutto su tre o quattro concorsi.