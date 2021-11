Adoro Libero perché amo gli ossimori. E stravedo per Vittorio Feltri per il suo passato di penna all’arrabbiata, per la sua totale assenza di scrupoli e freni inibitori, ma soprattutto perché non ha la più pallida idea di quello che scrive. Ieri ha preso le difese del suo ex vice al Giornale Alessandro Sallusti, che […]

Chi si rivede Ecco l’ultima vita di Ruby: le cene eleganti ora le fa lei Nuovo ristorante (e società) a Genova – Influencer ed ex gieffine: il battage social per “Life Albaro”. E la “nipote di Mubarak” posa in vasca tra le rose (sponsor pure quelle) Di Marco Grasso

Roma Rifiuti, Gualtieri è in panne: niente pulizia straordinaria Cassonetti stracolmi – Senza nuovi impianti, camion fermi ore fuori dai tmb. La raccolta promessa dal sindaco per Natale arranca: “700 tonnellate al giorno restano in strada” Di Vincenzo Bisbiglia

Dopo denuncia del “Fatto” Il Pd sospende il tesseramento online ad Avellino: “Gravi anomalie” Il Partito democratico di Avellino sospende il tesseramento. Dopo le “gravi anomalie” registrate negli ultimi giorni e dopo la denuncia del dem Franco Vittoria uscita ieri sul Fatto Quotidiano, la segreteria nazionale del Pd ha deciso di interviene e bloccare le nuove adesioni in vista del congresso provinciale fissato il prossimo 10 dicembre. A suscitare […] Di L.Giar.

Crepacuore Il mio primo “buco”: una droga chiamata dipendenza affettiva “Non chiederti se saremo felici. Io so che lo saremo. Tanto. Tra le tue braccia io sarò duttile come la creta. Io sarò riservata e appassionata, fiera e sottomessa, come ogni eroina shakespeariana, se tu lo vorrai. O misteriosa, evanescente, pallida e trasognata come ogni creatura femminile del Poe. Non avrai che da scegliere”. Era […] Di Selvaggia Lucarelli

Stati uniti Bannon, l’arresto-show: “Opponetevi al regime” “Combatteremo sempre il regime di Joe Biden”: Steve Bannon, guru-stratega della campagna 2016 di Donald Trump e suo ex consigliere alla Casa Bianca, arringa le telecamere, prima di consegnarsi – come da copione – all’Fbi e di comparire in tribunale. Venerdì, l’aspirante federatore delle destre sovraniste e populiste di mezzo mondo, Italia compresa, era stato […] Di Giampiero Gramaglia

Su La7 I paggetti di “In Onda” riciclano la fake news sui conti correnti violati In Onda tutta renziana, domenica sera su La7. Ospite Maria Elena Boschi. Ospite di rinforzo: Umberto Galimberti. Attore non protagonista: Gianrico Carofiglio. Comparse: i conduttori Concita De Gregorio e David Parenzo. Un assolo: Boschi recita a memoria lo spartito della casa, zero domande vere. La più incisiva è quella di Parenzo in apertura: “Secondo lei […] Di Fq

Sardina Mattia Santori difende Matteo col silenzio “garantista” Per Matteo Renzi non c’è posto “nel campo largo del centrosinistra”, ma i suoi guai giudiziari meritano solo un “no comment”. Così almeno secondo il fondatore delle Sardine, Mattia Santori, oggi consigliere comunale del Pd a Bologna, secondo cui “a oggi non ci sono le condizioni per avere uno come Renzi in coalizione, qualsiasi cosa […] Di RQuotidiano

Maggioranza Manovra, Draghi va per la sua strada (altro che “patto” di Letta coi partiti) Enrico Letta, segretario del Pd, chiama i partiti di maggioranza a collaborare sulla manovra. I partiti rispondono. Mario Draghi, Presidente del Consiglio, però va avanti per la sua strada. Il patto che i leader si preparano a fare non lo riguarda. La manovra (che arriva oggi in Senato) è stata approvata in Cdm, e questo […] Di Wanda Marra

Nuovo album Fedez come Silvio, ma il suo “movimento” è uno spot Stile e scenografia sono familiari. Questa volta però la discesa in campo è solo una parodia. Dopo una settimana di gossip sul presunto impegno politico di Fedez – che aveva registrato il dominio “fedezelezioni2023.it” – ieri il rapper ha pubblicato un video che ricalca la celebre “cassetta” con cui Silvio Berlusconi annunciò la candidatura nel […] Di RQuotidiano

Misure selettive In Austria polizia per le strade: inizia il “confinamento” Lockdown non vaccinati – Il governo: “Saremo rigidi”. In Germania anche i Verdi favorevoli alla restrizione Di Cosimo Caridi

Scuola Classi pollaio, una riduzione piccola piccola. Il ministero è ultimo per i target raggiunti “Addio alle classi sovraffollate” aveva annunciato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi quest’estate. Una promessa smentita dai fatti di queste ore: la misura sulla diminuzione del numero di alunni per classe inserita nella legge di Bilancio 2022, non varrà per tutti ma solo in casi estremi, nelle scuole che già dispongono degli spazi necessari e senza […] Di Alex Corlazzoli

In corsa otto nomi Capo dell’Antimafia. Anche Lo Voi e Viola sfidano Gratteri Ci sono anche gli sfidanti per la Procura di Roma, Franco Lo Voi, procuratore di Palermo e Marcello Viola, procuratore generale di Firenze, tra i candidati al posto di procuratore nazionale antimafia, che Federico Cafiero de Raho lascerà libero a febbraio, quando andrà in pensione. Sia Viola che Lo Voi hanno vinto i ricorsi al […] Di Antonella Mascali

È il leghista Mancuso Calabria, eletto il n.1 del Consiglio. Ma è indagato Un leghista è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Calabria. Si tratta di Filippo Mancuso che ha ottenuto 22 voti su 31. Ieri, via social, ha ricevuto gli auguri pure di Matteo Salvini che l’ha definito “il primo storico presidente della Lega nel consiglio della Regione”. Per Mancuso, nei giorni scorsi, la Procura di […] Di Lucio Musolino

Esclusi dall’accordo Black Friday, lo sciopero dei corrieri Amazon in appalto: “Per noi, ritmi e orari insostenibili” Nonostante appena due mesi fa sia stato firmato l’accordo – definito “storico” – tra Amazon e i sindacati italiani, quest’anno tornerà lo sciopero del Black Friday. I corrieri addetti alle consegne per il colosso dell’eCommerce si fermeranno il 26 novembre, giorno dei mega-sconti. Vogliono che si riducano i carichi di lavoro, il numero di pacchi […] Di Roberto Rotunno

Concorsopoli Pd Allumiere (Lazio), revoca graduatoria solo per non assunti Gli assunti della concorsopoli di Allumiere possono stare tranquilli. Il piccolo Comune in provincia di Roma ha sì revocato la procedura finita al centro delle polemiche, ma solo per “coloro i quali non sono stati ancora collocati in una stabile posizione lavorativa”. Tradotto: chi è stato assunto manterrà il suo posto di lavoro. Il concorso […] Di Vincenzo Bisbiglia

Strage sul lavoro Altri due operai morti: 910 vittime nel 2021 Incidente mortale sul lavoro per due operai nel Fiorentino e nel Salernitano. A Cerreto Guidi (Firenze), in un cantiere per la realizzazione di un collettore fognario, ha perso la vita un lavoratore di 51 anni: si è ribaltato con lo schiacciasassi che stava guidando, finendo in un fossato. A Bellizzi (Salerno), un altro operaio di […] Di RQuotidiano

Finisce l’era Preziosi Genoa Calcio, Zangrillo è il nuovo presidente Dopo18 anni finisce ufficialmente l’era Enrico Preziosi e inizia quella di Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi. Il closing con il fondo 777 Partners firmato ieri a Milano sancisce il passaggio di consegne ufficiale del club ligure alla nuova proprietà americana. Presenti l’ex patron, Andres Blazquez, e il nuovo presidente Zangrillo. Con la chiusura […] Di RQuotidiano

Pescara, conferenza Prc Mega-discarica Bussi, riparte causa vs Edison “La Cassazione nei giorni scorsi ha definitivamente indicato in Edison il responsabile dell’inquinamento delle mega-discariche di veleni a Bussi sul Tirino (Pescara), dove per decenni sono state seppellite scorie di lavorazione delle industrie chimiche”. Così il Partito della Rifondazione Comunista (Prc) annuncia per oggi una conferenza stampa in cui interverrà anche il segretario nazionale Maurizio […] Di RQuotidiano

Mano dura del papa CL, don Julián Carrón si dimette da presidente Dopo uno scontro durato diverse settimane con la Santa Sede, il presidente di Comunione e liberazione, don Julián Carrón, si è dimesso, dopo averlo guidato ininterrottamente Cl dal 2005.. Il diretto successore di don Luigi Giussani, che nel 1954 fondò Cl, è stato costretto ad accettare la decisione irrevocabile presa dal Vaticano, secondo cui i […] Di RQuotidiano

Maxwell, processo col morto. Lady Epstein va alla sbarra L’iter del processo a Ghislaine Maxwell è iniziato formalmente alla Corte Federale di Manhattan, che ieri ha dato il via alla selezione dei giurati. 600 nominativi da ridurre a 12, più sei supplenti: e poi, dal 29 novembre, si entra nel vivo del dibattimento fra accusa e difesa. La prima domanda: resterà, come nelle intenzioni […] Di Sabrina Provenzani

Bielorussia/Polonia Crisi dei rifugiati: la Ue sanziona Minsk su hotel e società aeree Una dozzina di ufficiali bielorussi. Agenzie di viaggio, alcune compagnie aeree e perfino alberghi: sono tutti finiti nell’ultima lista nera Ue. Più straordinaria delle altre la riunione dei 27 ministri degli Esteri di ieri: il consiglio ha dovuto ampliare i criteri del suo regime sanzionatorio per colpire le entità che contribuiscono al traffico di esseri […] Di M.A.G.I.

Allerta Liverpool, il kamikaze ha un nome: pista islamica Emad al Swealmeen: è il nome dell’attentatore – secondo la polizia – che si è fatto esplodere nei pressi del Women Hospital di Liverpool due giorni fa, mentre la Gran Bretagna celebrava la Remembrance Sunday, “la domenica della memoria”. Quattro persone sono state arrestate: tutti hanno meno di 30 anni e per gli investigatori avrebbero […] Di RQuotidiano

Go home La Nato è morta, diamo l’atomica a Berlino Guerra e pace – Von der Leyen, Draghi & C. hanno rilanciato l’esercito europeo come “complementare” all’Alleanza Atlantica. Ma dal Patto dobbiamo soltanto uscire, visti gli sfaceli a cui gli Usa ci hanno esposto Di Massimo Fini

Tennis Berrettini è troppo fragile. Ma il futuro parla italiano Atp Finals: l’azzurro è in dubbio per l’infortunio (oggi alle 21 il suo match). Però dietro di lui, da Sinner a Musetti, c’è un inedito movimento di giocatori forti Di Andrea Scanzi