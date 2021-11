In occasione del suo 72esimo compleanno, il Grande Fratello Vip ha voluto regalare una sorpresa a Giucas Casella. Per l’illusionista siciliano è arrivato nel giardino della Casa il figlio James, ora medico affermato. “Sono stato un ragazzo padre”, ha raccontato poco prima Giucas, durante la diretta di ieri 15 novembre. E ha aggiunto: “James è veramente eccezionale, io avevo il mio lavoro certo ma facevo di tutto per seguirlo. Me lo portavo anche in televisione”. Poi la rivelazione: “Lo nascondevo nel portabagagli“. Gelo.

“Davvero? Cioè?”, ha replicato il conduttore Alfonso Signorini. E Giucas: “Davvero, io non dico bugie. Questo te lo può confermare anche Mara (Venier, collega e amica di Casella, ndr)”. Allora ha chiarito: “Quando facevo Domenica In, Jasmes aveva 5 anni. Lo mettevo dentro il baule, entravo in macchina e poi con Mara lo portavamo in camerino“. “Ma perché non potevano entrare i bambini?”, ha chiesto Signorini sorpreso. Allora Giucas ha spiegato, concludendo il discorso: “No, no. Non potevano entrare negli studi”.