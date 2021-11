Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 15 novembre, Katia Ricciarelli si è raccontata a cuore aperto ripercorrendo la propria vita. L’infanzia, il rapporto con la mamma e poi l’amore. Ecco che la Soprano classe 1946 ha parlato anche di Pippo Baudo, con cui è stata sposata dal 1986 al 2004 (i due divorzieranno tre anni dopo).

“Pippo, che intanto saluto – ha raccontato lei in diretta su Canale 5 – è stato molto importante. Nell’85 eravamo innamoratissimi. Avevo detto basta uomini e 5 mesi dopo ero sposata”. “Però la gelosia con Pippo era alle stelle, io so di certe sceneggiate…”, ha detto il conduttore Alfonso Signorini. “Lui non era geloso ma io sì, che vallette che aveva! Erano le più belle d’Italia e io ero gelosa come una pazza, guardavo dentro le tasche ma non ho mai scoperto niente”, ha replicato Ricciarelli. Infine ha aggiunto: “Gli dico che sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo“. Applausi in studio.