Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Morgan a Ballando con le Stelle avrà strascichi fuori dalla tv. A dirlo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno, su RaiUno, è lo stesso cantautore che aveva usato toni molto accesi con la giudice nella puntata di sabato 13 novembre. Qui il racconto dei fatti. “Ho mandato un messaggio privato”, dice Morgan a Bortone. “E Selvaggia lo ha pubblicato nelle Instagram stories”, aggiunge la conduttrice. “E questo è un reato penale”, ribatte Marco Castoldi. “Questo non lo so, lo deciderà poi il giudice…”, Bortone. E il cantautore precisa: “È violazione della privacy e anche dell’onore perché lei mi sta mettendo in difficoltà professionale. Perché io sto parlando di meccanismi professionali che lei non è tenuta assolutamente a svelare, per cui ha sia un problema penale che un problema civile”. E ancora: “Ho presentato una denuncia. È la quinta puntata che lei sarebbe da denuncia, ora è arrivato il momento… Mettere i piedi in testa è una cosa sbagliata perché lei deve dimostrare di saper giudicare”. “Ma lei non deve dimostrare di saper giudicare, è un giudice“, ribatte allora Bortone. “Lei non ha competenze in ambito artistico e non ha cultura dell’arte, è imbarazzante per me vedere la sua difficoltà. Certo che io dovrei tacere, ma quando c’è in gioco la passione ti girano pure le palle a vedere una persona incompetente vedere che ti giudica”, la risposta del cantautore. Al momento Selvaggia Lucarelli non ha replicato.