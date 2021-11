“Anche se le persone mi dicono che sono bella e sexy io non mi vedo così. Mi vedo brutta. Soffro di dismorfofobia ho problemi con l’immagine del mio corpo“. È questa la drammatica confessione fatta da Bianca Gascoigne a Ballando con le Stelle. La modella, figlia dell’ex calciatore Paul Gaiscogne, ne ha parlato in una clip video registrata durante la settimana e mandata in onda da Milly Carlucci proprio prima della sua esibizione in pista, nel corso dell’ultima puntata del dance show di Rai 1: “Non penso di essere carina, non mi piace il mio fisico, la mia figura. Ho visto alcuni medici e ci sto lavorando”, ha spiegato in inglese, la sua lingua madre.

È la prima volta che Bianca Gascoigne rompe il silenzio su questo disturbo contro cui sta lottando e che la porta a non accettare il suo corpo: “Anche se io dimagrissi non mi vedrei bella lo stesso – ha confidato tra le lacrime -. Non riesco a vedermi come mi vedono gli altri, quando mi dicono che sono bella. Forse apprezzerò il mio corpo quando diventerò mamma, perché allora il mio corpo avrebbe fatto qualcosa di buono e bello”. Insomma, dietro alla donna forte e sicura di sé che vediamo il sabato sera sulla pista da ballo, si cela in realtà un disagio profondo, una sofferenza interiore che porta la modella a non accettare se stessa.

Dopo la clip Bianca e il suo insegnante Simone Di Pasquale si sono esibiti in pista, ma una volta tornata davanti alla giuria la modella britannica ha aggiunto: “Ho voluto condividere la mia esperienza per aiutare gli altri a superare la paura di parlarne apertamente. Ballando mi ha dato più fiducia”. La sua è stata una testimonianza coraggiosa e toccante, che ha commosso il pubblico di Rai 1 e ha acceso i riflettori su una malattia spesso sottovalutata ma resa ancor più frequente dai social e dall’utilizzo quasi maniacale dei filtri per modificare il proprio aspetto in foto.