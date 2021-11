I Maneskin sbarcano a Budapest. Non per visitare la città ma per concorrere, dopo il successo statunitense agli Ema 2021, gli MTV Europe Music Awards. La band italiana è la prima nella storia del nostro Paese ad aver ottenuto tre nomination per tre diversi premi, “best rock”, “best group” e “best italian act”. L’ultimo premio però, che per molti era quasi scontato, quello cioè che viene assegnato dai fan italiani via social, è andato all’ex di Amici, Aka7even.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, però, possono ancora sperare di doppiare il successo europeo dell’Eurovision Song Contest. Anche se l’impresa non sarà semplice. Nelle categorie internazionali infatti ci sono dei colossi della musica, dai Coldplay, ai Foo Fighters ai Kinks of Leon.

A seguire l’evento dal vivo, condotto dalla rapper Saweetie, al Papp Làszlo Sportarena, ci saranno 1500 spettatori, per lo più addetti ai lavori. Il pubblico è infatti ancora ridotto al minimo per via della difficile situazione pandemia dell’Est Europa. La band, riporta l’Ansa, dovrebbe salire sul palco con uno dei suoi successi, Mammamia.

Tante le star attese sul palco, da Ed Sheeran, che partecipa con ben cinque nomination, agli Imagine Dragon, fino a Maluma. L’evento sarà trasmesso a partire dalle 20 su Mtv, Mtv Music e Vh1 e inizierà con il Pre-Show. Dalle 21 il Live Show.