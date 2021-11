Un gruppo di lavoratori della del Gruppo Torinese Trasporti si è radunato davanti ai cancelli della società per manifestare contro l’obbligo dei green pass. “Siamo qui per dire no a questo ricatto e al pagamento per lavorare. Si lamentano della situazione e poi mezzi di trasporto sono pieni al 100%”, ha dichiarato un esponente della manifestazione davanti alla sede del Gtt.