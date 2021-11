Assolti perché non c’è prova che abbiano commesso il fatto. È il verdetto pronunciato mercoledì, dopo quattro ore di camera di consiglio, dalla giudice di Lanusei Nicole Serra nei confronti degli otto comandanti militari che hanno guidato il poligono interforze di Salto di Quirra, a Perdasdefogu (Nuoro) dal 2002 al 2010. Erano accusati di omissione dolosa aggravata di cautele contro infortuni e disastri nell’inchiesta aperta nove anni fa sui cosiddetti veleni di Quirra, per non aver interdetto al pubblico le aree dove si svolgevano esercitazioni militari con brillamenti e lanci di missili e non aver dotato il personale delle necessarie protezioni, causando “un persistente e grave disastro ambientale con enorme pericolo chimico e radioattivo per la salute” di allevamenti, pastori, dipendenti militari e civili e chiunque viveva attorno alle aree ad “alta intensità militare” contaminate da sostanze tossiche tra cui il torio, che secondo la Procura avevano causato un numero sospetto di morti per tumore e leucemia. Imputati erano sei generali (Fabio Molteni, Alessio Cecchetti, Roberto Quattrociocchi, Valter Mauloni, Carlo Landi e Paolo Ricci) e di due colonnelli, Gianfranco Fois e Francesco Fulvio Ragazzano, questi ultimi responsabili del distaccamento a mare di Capo San Lorenzo. Solo alcuni di loro erano presenti in aula.

“Leggeremo le motivazioni della sentenza per valutare un’eventuale impugnazione”, dice all’Ansa il procuratore capo di Lanusei, Biagio Mazzeo, che aveva chiesto condanne dai tre ai quattro anni (l’inchiesta era stata avviata dal suo predecessore, Domenico Fiordalisi). “Nel merito posso dire che mi dispiace che non ci siano colpevoli per certe illiceità che noi riteniamo provate: il disastro ambientale, le malattie e gli infortuni derivanti dalle attività del poligono”. “È una sentenza giusta”, commenta invece l’avvocato di parte civile Gianfranco Sollai, che ha chiesto la trasmissione degli atti in Procura per accertare la responsabilità dei capi di Stato maggiore, dei direttori generali degli armamenti e anche dei ministri della Difesa dell’epoca. “Il responsabile del disastro ambientale è lo Stato, non i comandanti. Se questa attività dovesse continuare faremo altre denunce”. Soddisfatti, ovviamente, anche i difensori degli imputati, che nelle arringhe si erano soffermati sull’inesistenza del pericolo radioattivo chimico contestato dall’accusa, portando a sostegno una perizia fatta svolgere dal gup nella fase delle indagini preliminari che aveva escluso il disastro ambientale.