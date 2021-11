Uno dei motivi per cui ai politici andrebbe applicata la data di scadenza, come ai generi alimentari, è che col tempo accumulano una tale collezione di detti e contraddetti da diventare i migliori testimonial dell’antipolitica (quella vera). Prendete Mister Zerovirgola che, anche se sembra lì da una vita, infesta la ribalta nazionale da appena 10 […]

Compari “Da B. a Matteo: politica e affari il peccato originale dell’Italia” “Per fare il giro del mondo, Renzi dovrebbe almeno aspettare di essere fuori dalla politica”. Alicia Romay, corrispondente da Roma per il dorso spagnolo di Huffington Post, sintetizza il pensiero di molti colleghi della stampa estera, impegnati a raccontare l’ennesima anomalia italiana sul conflitto d’interessi. Un tempo c’era Silvio Berlusconi, oggi ecco Matteo Renzi, che […] Di Lorenzo Giarelli

Veleni a Milano Eni, il rompicapo delle chat “fabbricate” da Armanna Il perito: “Dubbi sulla genuinità delle chat” svelate al Fatto dall’ex manager. Ma non riescono a ricostruirne la falsificazione Di Gianni Barbacetto e Antonio Massari

Milano bene, la zona grigia del potere. ’Ndrangheta, Politica, Ultradestra Al pranzo elettorale un senatore, un uomo vicino alla ’ndrangheta, e un presunto massone. Benvenuti a Milano. A seguire: feste con vista Duomo, dove politici della Lega anche vicini all’estrema destra del “Barone Nero” Jonghi Lavarini, oggi indagato per riciclaggio e finanziamento illecito con l’eurodeputato di Fratelli d’Italia (Fdi) Carlo Fidanza, incrociano i bicchieri con […] Di Davide Milosa

L’inchiesta a Milano Caso camici, Fontana non si farà interrogare. Il legale: “Utopistico convincere la Procura” In pubblico aveva spiegato la sua innocenza: “Non scherziamo (…). Era per dare una mano all’emergenza Covid”. Giugno 2020. Sui giornali il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, così tentava di spiegare il caso dei camici del cognato Andrea Dini prima venduti alla centrale acquisti della Regione (Aria) e poi donati. Indagato per frode in […] Di Davide Milosa

Covid-19 I contagi ancora in salita. Ema spinge per la pillola La curva dei contagi scende – ieri i nuovi casi sono stati 4.197 contro i 5.822 del giorno precedente – ma risalgono il tasso di positività in rapporto ai tamponi effettuati, che passa dall’1,3 all’1,7%, e il numero delle persone attualmente positive al Covid, che ora sono oltre 101 mila. Crescono anche i ricoveri nelle […] Di Natascia Ronchetti

Parlamento Il Transatlantico riapre deserto Aspettando il Quirinale – Dopo un anno e mezzo torna pure la buvette Di Wanda Marra

Il covid degli altri Austria, picco di vaccini dopo il lockdown. Su i casi tedeschi Nel giorno in cui gli Stati Uniti riaprono i confini a turisti e viaggiatori dal resto del mondo, con la ripresa dei voli dopo 18 mesi, l’Europa continua a fare i conti con gli aumenti dei casi in diversi Paesi. In Germania, dove la cancelliera Angela Merkel si dice “molto preoccupata” per la situazione epidemiologica, […] Di RQuotidiano

Il caso di Alex Pompa Torino, uccise il padre per salvare la madre Pm: “Io costretto a chiedere 14 anni di cella” “Sono costretto a chiedere 14 anni di carcere”. Così ieri il sostituto procuratore Alessandro Aghemo ha sollecitato la corte d’assise di Torino a condannare Alex Pompa, 20 anni, per aver ucciso il padre Giuseppe, 52 anni, il 30 aprile 2020 a Collegno in seguito all’ennesima violenza sulla madre. Omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela […] Di Andrea Giambartolomei

Rai, direzioni ferme Nomine di Fuortes rinviate a Natale: i tre tg in proroga Si vede che incontrare politici non è servito. E in Rai le nomine slittano ancora. Carlo Fuortes, dopo aver visto Gianni ed Enrico Letta, e poi ancora Matteo Salvini e Luigi Di Maio, è stato avvistato pure alla festa di compleanno di Goffredo Bettini, dove c’era molto Pd romano e non solo, oltre a Giuseppe […] Di Gianluca Roselli

Milano, preso 48enne Droga una coppia e stupra la donna ‘È maniaco seriale’ Ha dato appuntamento in un bar vicino alla casa della coppia “per la compravendita di un box” e ha versato di nascosto un farmaco contenente benzodiazepine in alcune bevande. Poi è andato con loro a casa, dove i due sono arrivati già in stato confusionale. Lì Omar Confalonieri avrebbe abusato della donna. Il fatto è […] Di RQuotidiano

Corte di cassazione Borsellino Quater: “Strage mafiosa con zone d’ombra” La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza sulla strage di via d’Amelio che nel luglio 1992 costò la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta (Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina). Il 5 ottobre sono state confermate in via definitiva le condanne all’ergastolo […] Di Natale Ciappina

L’uomo aveva 41 anni Cade dall’impalcatura, muore operaio a Roma Ieri mattinaun operaio è caduto da una impalcatura a Roma, perdendo la vita. Secondo la ricostruzione della Procura, l’uomo, un 41enne di origine rumena, stava lavorando su un ponteggio posizionato all’altezza del secondo piano di un palazzo in piazzale Gregorio VII, in zona San Pietro, quando è precipitato morendo sul colpo. Inutili i soccorsi del […] Di RQuotidiano

Ora analisi della fune Mottarone, rimossa cabinovia della strage Un elicotterodei vigili del fuoco ha rimosso ieri mattina quel che resta della funivia del Mottarone, precipitata il 23 maggio provocando 14 morti. I rottami sono stati trasportati con un camion al Tecnoparco di Verbania-Fondotoce. “Oggi stesso (ieri, ndr) i periti con i consulenti di tutte le parti, compresi i nostri, si recheranno nel luogo […] Di RQuotidiano

Chiavari, ammazzata nel ’96 Omicidio Cella, luminol su scooter di 25 anni fa C’è un nuovocolpo di scena nell’inchiesta sull’omicidio di Nada Cella, la giovane massacrata nel 1996 nello studio del commercialista dove lavorava a Chiavari. La polizia scientifica effettuerà il luminol sul motorino di Annalucia Cecere, l’ex insegnante indagata per omicidio aggravato. Lo scooter è custodito in un autosoccorso di Cuneo dopo che era stato sequestrato questa […] Di RQuotidiano

Durante il derby Ghali-Salvini, litigio a San Siro Il leader leghista: “Io insultato” Durantela partita fra Milan e Inter, giocata domenica sera, c’è stato un diverbio fra il rapper Ghali e Matteo Salvini, entrambi tifosi rossoneri. Il fatto è documentato da un video in cui si vede il musicista inveire in direzione del leader leghista, che risponde mandandogli baci a distanza. In una nota, il Carroccio ha fatto […] Di RQuotidiano

Lo stop del Tesoro. Mps, Unicredit chiese 6,4 mld di capitale A far fallire i negoziati tra Unicredit e il Tesoro per l’acquisto del Montepaschi è stata la richiesta della prima di un aumento di capitale monstre da 6,4 miliardi. La cifra è emersa ieri nell’audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche dell’Ad di Unicredit, Andrea Orcel, che ha preceduto di due ore quella del collega […] Di RQuotidiano

L’abuso d’ufficio di Salvini & C. Reati fatti apposta? Condoniamoli! Nella selva di proposte di modifica della norma penale, quella della Lega vuole rendere lecite violazioni di legge dolose. Quando ero bimbo invece a me davano due schiaffoni… Di Piercamillo Davigo

Il sesto plenum Una Cina formato “Zio Xi”. Jinping, fine incarico mai Il presidente detta l’agenda del Partito in vista del congresso 2022: come sarà la vita della nazione Di Roberta Zunini

Francia Attacca gli agenti con un coltello ma in Italia era un “regolare” Aveva un permesso di soggiorno italiano, Lakhdar Benrabah, l’algerino che ieri mattina ha aggredito dei poliziotti con un coltello davanti ad un commissariato di Cannes. Gli agenti si sono salvati grazie ai giubbotti antiproiettile. L’uomo avrebbe invocato il profeta Maometto. I poliziotti sono stati più volte bersaglio dei terroristi in Francia. Il 23 aprile, era […] Di Luana De Micco

Parigi, 216mila vittime Preti pedofili: la Chiesa svende per i risarcimenti La Chiesa francese risarcirà le vittime dei preti pedofili vendendo il suo patrimonio immobiliare e, se necessario, ricorrerà a un prestito bancario. Ieri i vescovi riuniti a Lourdes da una settimana, hanno votato alcune misure per rimediare agli abusi sessuali nella Chiesa. Il 5 ottobre scorso, la pubblicazione del rapporto della Ciase, la Commissione sugli […] Di Luana De Micco

Jessica Bruder L’autrice di “Nomadland” in camper. “Molte donne, niente neri” Racconta Jessica Bruder che tutto è iniziato venendo a conoscenza del programma CamperForce. Amazon ha pensato di sopperire alla mancanza di manodopera nei picchi di vendite richiamando masse di lavoratori in camper, roulotte e tende per farli correre avanti e indietro in magazzini grandi come tredici campi da calcio armati di pistola scanner. Sono precari […] Di Antonio Armano