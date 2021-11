Mamma mamma lo sai che c’è? È arrivata l’orgasmeria. Per ora si tratta di singoli eventi e di qualche consegna con Glovo, ma l’esperimento sembra piacere assai. In pratica quei mattacchioni di MySecretCase si sono inventati degli waffle a forma fallica o di vagina con svariati e succulenti ripieni, sia dolci che salati. Dal settore comunicazione del food brand è stato sottolineato che cibo e sesso hanno molto in comune tra cui la stessa localizzazione cerebrale e gli stessi circuiti neuroendocrini. “Vogliamo celebrare il gusto, il senso che da sempre è protagonista della sessualità più intensa, giocosa e divertente”, hanno spiegato. Ecco allora i primi due appuntamenti avvenuti nei giorni scorsi a Milano e Torino andati letteralmente esauriti con oltre duemila presenze.

Ora due nuovi lanci esclusivi a Milano il 18 novembre in viale Bligny 43 e il 17 e 18 dicembre in via Genova Thaon de Revel dalle 18:00. Infine la possibilità di ordini da asporto via Glovo. A supportare pragmaticamente con forni, fornelli, creme e cucchiai, questo progetto mordi e fuggi (non c’è un vero e proprio ristorante dove si può correre a fare la fila) è stata la Dark Kitchen Whimsy Kitchen. “Come dico spesso, i sex toys sono grandi alleati ma spesso quasi un pretesto, MySecretCase è un’occasione e uno spazio dove affrontare un tabù ancora profondamente radicato nella nostra cultura, la strada è ancora lunga: basti pensare che per aprire l’Orgasmeria un’altra delle piattaforme più famose di delivery ha rifiutato l’accordo per la forma dei nostri waffle”, ha dichiarato Norma Rossetti, CEO di MySecretCase. “Per noi la lotta al tabù è una missione quotidiana, e l’abbiamo sempre portata avanti attraverso attività divertenti, e che siano un momento di incontro con la nostra Community di riferimento, una delle più numerose e attive in Italia in materia di sessualità”.