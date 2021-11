Alec Baldwin fugge nel Vermont. Dopo l’incidente mortale (“capita una volta su un trilione”, ha detto l’attore) avvenuto sul set di Rust, dove durante le riprese Baldwin ha sparato accidentalmente la direttrice della fotografia Halyna Hutcins uccidendola, l’intera famiglia dell’attore si è trasferita nella profonda costa est, fino alle propaggini più fredde e meno urlate della California e di Hollywood. La fuga è già iniziata a fine ottobre, tanto che la prima e unica intervista rilasciata da Baldwin dopo il tragico evento, è stata effettuata a fine ottobre sul ciglio della strada di Manchester in Vermont.

È da queste parti che Alec, la moglie Hilaria e i loro sei figli hanno vissuto negli ultimi giorni in affitto in una proprietà di tre acri con sei camere da letto ognuna con bagno privato. Come riporta Pagesix la coppia sta però cercando di acquistare un immobile un po’ più “grande”. Nel mirino sarebbe finita una casa che vale quasi 4 milioni di dollari con nove stanze da letto e una dozzina di bagni e attorno oltre 13 acri di terreno. La famiglia Baldwin possiede, sempre secondo PageSix, un enorme appartamento al Greenwich Village di New York in vendita da tempo ma ancora di loro proprietà e un’altra dimore ad Amagansett nell’estrema propaggine orientale di Long Island sempre a New York.