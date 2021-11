I capelli. Al centro del dibattito nella Casa del Grande Fratello Vip ci sono i capelli, in particolare quelli di Francesca Cipriani. In un’edizione ricca di scherzi, eccone uno che proprio non è riuscito. Protagonista Giucas Casella che ha tagliato una ciocca di capelli alla bionda coinquilina. Ebbene, la reazione di lei? “Ora mi incaz*o eh”, ha cominciato a gridare dopo che il mago, furtivamente, le si è avvicinato e ha tagliato una piccola ciocca. Giucas ha cominciato a scappare e Cipriani dietro: “Ti ammazzo!”. Lui: “Ma come mi ammazza?”. Casella ha provato a difendersi dicendo di essere stato vittima a sua volta dello stesso scherzo (“quanti me ne hai tagliati tu a me? Ho tre buchi). Tra il serio e il faceto, Cipriani ha chiuso: “Questa volta non la passi liscia, sei un uomo finito”.