“Lui, Mauro Icardi, si fa inviare video hard dalla presunta amante. Lei, Wanda Nara, si denuda, così, per il gusto di farsi guardare. Povere creature, i di loro figli, ignari di tutto, eppure descritti tra una chiappa e una tetta come ragione di vita…“. Queste le parole con le quali Caterina Collovati ha attaccato su Instagram il giocatore del Psg e la moglie manager. I due, com’è noto, hanno deciso di rendere pubblico un tradimento (di lui), la successiva lite, il presunto addio con tanto di partenza improvvisa (di lei, da Parigi a Milano) e poi, dopo altre vicissitudini da soap opera, la pace. Nara qualche giorno fa ha postato le foto dallo shooting per una campagna pubblicitaria, dove appare in bikini: forse Collovati fa riferimento a quella quando parla di “nudo”?