“Leonardo 5/11/2021 ore 9.18 – I nostri cuori sono di gioia”, così Martina Stella ha annunciato su Instagram la nascita del suo secondogenito. L’attrice toscana ha pubblicato un tenero scatto in cui, insieme al marito Andrea Manfredonia, tiene in braccio il piccolo appena nato.

Martina ha già una figlia, Ginevra, che oggi ha 8 anni. La bimba è frutto dell’amore con Gabriele Gregorini, suo ex compagno conosciuto sul set di Tutti pazzi per amore 3 dove lui lavorava come hairstylist e sono stati insieme dal 2011 al 2013. Da qualche anno, l’attrice ha al suo fianco Andrea Manfredonia, 33enne agente Fifa, figlio di Lionello, ex calciatore di Lazio, Juventus e Roma. Adesso, il loro amore, è stato suggellato dalla nascita del bimbo, resa ancora più speciale dai numerosi commenti di congratulazioni da parte dei fan (528mila) che la seguono su Instagram.