Attaccato e sfregiato con una sorta di acido da un gruppo di incappucciati che si sono introdotti in casa sua nella notte. È quanto successo all’ex campione del mondo di boxe Viktor Kotochigov, 28 anni, peso massimo di origine kazaka: è stato lui stesso a raccontare l’accaduto su Instagram, mostrando anche le ferite che i malviventi gli hanno provocato. L’episodio è avvenuto in Gran Bretagna, dove il pugile era arrivato nei giorni scorsi per allenarsi in vista del prossimo incontro sul ring: “Qui in Inghilterra sono stato davvero sfortunato”, ha esordito Kotochigov nel post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Ero qui per provare a preparami al meglio per il match dell’11 dicembre. Dopo solo quattro giorni, mentre stavo dormendo, ho sentito dei rumori fuori dalla porta, come di qualcuno intento a forzare la serratura”, ha raccontato il campione.

E ancora: “Avrei voluto afferrare un coltello, ma in cucina in quel momento non c’era niente. La porta si è aperta e un gruppo di persone con un cappuccio in testa ha iniziato a versarmi addosso una sostanza, come un acido. Ero pronto a difendermi, ma non avevano nessuna intenzione di combattere. Volevano sfregiarmi. Mi sono rannicchiato per il dolore e queste persone si sono rapidamente dileguate”, ha concluso.