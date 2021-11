“Il Molnupiravir ha mostrato risultati eccezionali, spero che l’Ema così come i vari enti regolatori possano approvarlo il prima possibile”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un’intervista a Vista, esprimendo fiducia per il nuovo farmaco antivirale orale lanciato da Merck. Per l’esperto il Natale “sarà tranquillo” anche se “sicuramente la quarta ondata è già iniziata ma non colpirà tutti i Paesi allo stesso modo”. “I Paesi con meno vaccinati in questo momento hanno il maggior numero di morti, purtroppo. E lo dico con dolore e da medico, la maggior parte dei ricoveri per Covid colpisce chi non è vaccinato quindi il consiglio è di vaccinarsi”.