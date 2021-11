“Si sta sempre da Dio a Londra, è una delle città più belle, non posso manco più dire d’Europa”, così Giulia De Lellis su Instagram, dov’è seguita da 5 milioni di follower. Il video, pubblicato sulle stories nella giornata di ieri 4 novembre, è diventato subito virale. Anche la popolare pagina Trash Italiano ha ripubblicato il video, scrivendo: “Giulia De Lellis ha deciso che Londra non si trova più in Europa”. Sotto al post, la stessa ex gieffina ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha commentato, però, con un altro strafalcione: “Ok mi sono spiegata male, so che per me non vale, non è mai ammesso sbagliare ma infondo so che avete capito tutti cosa intendevo”. Non si sa cosa volesse infondere, ma sicuramente non cultura dal momento che anche nella mattinata di oggi 5 novembre, immortalando in un video il fidanzato Carlo Gussalli Beretta che le stava facendo dei dispetti, l’influencer ha scritto: “Infondo ha 24 anni, non è colpa sua”.