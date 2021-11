”Dovremmo vaccinare i ragazzi sotto i 12 anni e anche quelli sotto i 5.” A dichiararlo è Arnon Shahar, Capo della Task force anti Covid del Maccabi Healthcare in Israele, durante il convegno Lotta al Covid: Italia e Israele a confronto, organizzato dall’Ambasciata Israeliana in Italia e dall’associazione Ricostruire. ”Già da tre mesi stiamo vaccinando i bambini gravemente malati sotto i 12 anni e abbiamo notato che nessuno di quelli con due dosi di vaccino ha contratto il Covid”, ha fatto sapere, sottolineando anche l’importanza della terza dose. “Se aspettiamo altri due mesi per vedere quello che succederà, si intaseranno gli ospedali”. All’evento erano presenti anche l’assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato, il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia e Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia che durante il suo intervento ha proposto di ritirare il Green Pass a coloro i quali non si vorranno sottoporre alla terza vaccinazione.