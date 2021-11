Venti giorno dopo la consegna del discusso tapiro, “Striscia la notizia” è tornata sul caso Ambra Angiolini, finita al centro della scena mediatica dopo la rottura con Max Allegri, favorita da un tradimento dell’allenatore della Juventus. Un lungo spazio affidato al Gabibbo e al conduttore Roberto Lipari per provare a smentire alcune fake news, almeno secondo il tg satirico: la trasmissione, oltre a sottolineare un clima disteso durante la consegna e a ricordare altri precedenti con protagonisti maschili, si è soffermata soprattutto sull’agenzia che rappresenta Ambra, la Notoria Lab, accusandola di aver architettato nella sua sede il post della figlia Jolanda per “fini mediatici”.

“Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti“, sono queste le parole pronunciate dall’attrice rispondendo a chi chiedeva conto di quanto trasmesso dal programma di Antonio Ricci. Una replica stringata arrivata nel corso della conferenza stampa del suo nuovo film “Per tutta la vita“, un modo forse per evitare nuove puntate di un caso che tiene banco da giorni.

Secondo il settimanale Chi tra l’allenatore dei bianconeri e Angiolini sarebbe calato il silenzio, avrebbero smesso di parlarsi: “Pensa sia stata lei a diffondere la notizia della loro separazione”, si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini. Ambra vive a Milano, nella casa messa a disposizione da Allegri, quella per cui avrebbe chiesto di pagare l’affitto dopo la rottura. In questi giorni ha però preso una abitazione nuova dove si traferirà con la figlia Jolanda”.

“Ambra ha rifiutato cifre non indifferenti per andare in tv e partecipare come ospite in diversi programmi. Le uniche uscite che farà saranno quelle con il cast della serie tv di Ferzan Ozpetek “Le fate ignoranti“, aggiunge Chi che aveva accennato anche alla trattativa con “Ballando con le Stelle“. Dagospia ha rivelato che la sua presenza alla seconda puntata era saltata per evitare di cavalcare polemiche e gossip, la trattativa sarebbe in corso con l’offerta dello show di Milly Carlucci di una cifra tra i 40 e i 50 mila euro, presenza però non ufficiale e con la certezza, nel caso di un sì, di nessun riferimento a Max Allegri.