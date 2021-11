Che “sono animali molto delicati e si spaventano facilmente” lo ha spiegato al Corriere della Sera Giorgio Riva, di Enpa Monza e Brianza. Si riferisce a un cervo avvistato nel parco di Monza e ora obiettivo di molti abitanti che non solo vorrebbero vederlo ma anche fotografarlo per qualche like su Instagram. “Se lo si avvista bisogna segnalarlo alle autorità. Non cercate di avvicinarlo, specialmente se avete con voi un cane. Questi animali hanno nella fuga la loro arma di difesa, ma se sono messi alle strette e si sentono aggrediti possono anche attaccare l’uomo“, ha aggiunto Riva. Dopo il primo avvistamento, il 2 novembre, ne sono arrivati altri e in un video di Monza Today si vede quanto sia spaventato l’animale. Ora non si fa vedere e c’è da sperare che abbia ritrovato la via per andare dove può stare al sicuro, lontano dalla città.