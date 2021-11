Cos’è successo a Manuel Bortuzzo? Durante la notte del 3 novembre, molti telespettatori si sono preoccupati per le condizioni di salute del nuotatore. Infatti il ragazzo si è sentito male all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”, anche se le telecamere del reality avrebbero subito staccato per non aggiungere ulteriori preoccupazioni.

Qual è la verità? Per fortuna, niente di grave. Bortuzzo sarebbe stato colpito da una brutta indigestione. Non ha digerito la lasagna cucinata dai suoi coinquilini, e per questo sarebbe dovuto correre alla toilette, soccorso da Aldo Montano. Tutto, per fortuna, è rientrato nel giro di poche ore e Manuel è tornato in perfetta forma.

Già nelle settimane scorse il concorrente aveva accusato una cistite non troppo piacevole. Suo papà, Franco Bortuzzo, aveva spiegato: “L‘allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”. Urge precisare anche i concorrenti all’interno della Casa di Cinecittà sono costantemente monitorati da una equipe medica.