“Il vaccino Pfizer in Italia anche ai bambini dai 5 agli 11 anni entro Natale“. Lo ha detto a ‘Buongiorno su SkyTg24, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts). “Pfizer è un vaccino sicuro approvato negli Stati Uniti da Fda e Cdc”, ha aggiunto Locatelli riferendosi al via libera arrivato in America non solo da parte dell’agenzia del farmaco americana ma anche da parte dell’organismo di controllo sulla sanità pubblica