“Mi sono svegliata con la camicia da notte piena di sangue. Un topo mi aveva appena morso il naso mentre dormivo. Ero terrorizzata“. Sono stati attimi di terrore puro quelli vissuti nella notte tra domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre dalla signora Kamel Nedjma, franco-tunisina di 88 anni che da tempo vive a Falconara, nelle Marche, tra la Flaminia e via Goito, in un appartamento al piano terra, con un piccolo giardino. Proprio da qui con grande probabilità il ratto è passato per infilarsi nella casa della donna che ha raccontato quanto successo al Corriere Adriatico. “Mi sono svegliata nel cuore della notte per un dolore al naso, perdevo molto sangue – ha detto la signora Nedma -. Mi sono chiesta cosa era successo, poi ho visto un topo attraversare il corridoio e ho capito. Ero stata morsa. Sono finita al pronto soccorso di Torrette di Ancona”. E anche il referto del pronto soccorso parla chiaro: “Morso di ratto al naso”.