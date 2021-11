Aveva detto durante un’intervista di aver ritrovato molti cimeli di Happy Days. E ora uno di quelli, forse il più iconico, va all’asta. È la giacca di Fonzie che l’attore Henry Winkler ha deciso di far indossare a chi se la aggiudicherà: capo reso indimenticabile dal personaggio, giacca tra le giacche portata con maglietta bianca e jeans, elemento segnante della serie cult ambientata a Milwaukee. Lui, il duro (dal cuore buono) e la famiglia Cunningham. L’asta si terrà l’8 dicembre a Los Angeles: dai 50 ai 70 mila dollari per giubbotto, un paio di stivali, e una maglietta. Sempre di Happy Days, va da sé. Il ricavato andrà all’associazione no-profit “This Is About Humanity”, co-fondata Zoe Winkler, la figlia di Henry.