Era il 2010 quando la giovane Diletta Pagliano sbarcava nel programma di Maria De Filippi conquistando il cuore del tronista Leonardo Greco. Da quel momento, ne è passata di acqua sotto i ponti. Due anni fa, infatti, Diletta ha avuto un figlio (Thomas) dal suo nuovo compagno Alessandro Mastromatteo, con cui fa coppia fissa da 5 anni. Ora, sul magazine di Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha raccontato la tragedia sfiorata: “Quattordici fratture scomposte tra tibia e perone. C’era il rischio di un’infezione ossea e di un’amputazione“, ha rivelato.

Esattamente un anno fa, nel novembre 2020, la stessa Diletta aveva pubblicato un’immagine (forte) sui social raccontando il dramma vissuto: “LA FOTO PUÒ IMPRESSIONARE… 2 anni fa, una notte che mi ha cambiato la vita, un periodo di negatività, dopo aver chiuso il mio ristorante a Milano, salgo sullo scooter per andare a casa (solitamente prendevo sempre la macchina ma quella sera no) una macchina non si fermò allo stop e mi prese dentro”, aveva raccontato su Instagram.

“Questa gabbia e ferri nella gamba se non grazie al mio compagno Alessandro che mi ha sostenuto psicologicamente, emotivamente e fisicamente. Non sapevo se ne sarei uscita e la mia vita potesse tornare come prima 1 anno di soli ospedali”, aveva spiegato. E infine aveva concluso: “Poi mi ripresi, tornò il sereno e rimasi incinta del mio tommy che mi diede la forza di rialzarmi camminare… piano piano si riprese anche il lavoro riaprendo il mio ristorante e adesso (pandemia a parte ) ne apriremo molti altri io e il mio compagno. Un po’ mi vergogno delle mia cicatrici, ma ormai ci convivo“.