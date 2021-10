Tendenza in lieve peggioramento con incidenza introno a 46 casi per 100mila abitanti e l’Rt intorno a 0,96, poco al di sotto dell’unità, con un tasso di ospedalizzazione in area medica e in intensiva al 4,5 e al 3,7%, “con leggero aumento dell’occupazione in area medica ma ancora ben al di sotto della soglia critica. Quindi i vaccini stanno mostrando la loro straordinaria capacità nel proteggerci, soprattutto dalla malattia grave ma bisogna continuare a tenere comportamenti prudenti. Essenziale ribadire che è iniziata la campagna vaccinale contro l’influenza”. Così Gianni Rezza, direttore generale del dipartimento della Prevenzione, sul consueto monitoraggio settimanale del ministero della Salute.