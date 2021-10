Primo giorno a Roma per Joe Biden in vista del G20 di domani e domenica. L’Air Force One con a bordo il presidente americano e la First Lady Jill Biden è atterrato nelle scorse ore. Ad accompagnare Biden, che prima della partenza ha presentato il suo piano da 1.750 miliardi di dollari per il welfare e i cambiamenti climatici, ci sono tra gli altri il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Il presidente Usa ha incontrato il Papa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e intorno alle 16 è arrivato a Palazzo Chigi per vedere Mario Draghi