Francesca Cipriani ne ha combinata un’altra delle sue. Nella giornata di ieri 27 ottobre, la concorrente del Grande Fratello Vip6 è entrata letteralmente nel panico per aver sbagliato la tinta. “Ma quanto l’hai tenuta?”, le ha chiesto Jo Squillo corsa in soccorso. E Francesca: “Solo 5 minuti”. Urla e pianti isterici, tutta la Casa è intorno a lei: “A me piaci così, questo colore ti addolcisce ancora di più”, ha cercato di rincuorarla Giucas Casella. Ma l’ex Pupa è una furia: “Per favore! Aiuto, aiuto”.

A quel punto sul ‘luogo del delitto’ sono arrivati anche gli altri coinquilini con spazzole e phon, ma lei: “Ma non vedete come sto? Sembro una carota”. “Non puoi disperarti così per i capelli, ora troviamo una soluzione”, ha provato a tranquillizzarla la cantante di Siamo Donne. Ma Cipriani è disperata: “No, non vado in giro così”. L’ultimo tentativo è affidato ad Alex Belli: “Ma va, pensavo peggio. È come i colpi di sole”. “Il colpo di grazia”.