Ogni giorno due milioni e mezzo di italiani alle 13.40 si sintonizzano su Canale 5 per seguire le nuove puntate di “Beautiful“, la soap opera statunitense creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell in onda sulla CBS dal 23 marzo 1987. A dicembre i telespettatori “The Bold and the Beautiful“, questo il titolo originale, assisteranno a una svolta storica, l’ennesimo colpo di scena: il ritorno della dottoressa Taylor Hayes.

Non è finita qui perché ad interpretarla non sarà Hunter Tylo, nel cast fisso dal 1990 al 2019 seppur con una presenza non continuativa, dopo essere “morta” e “risorta” per ben volte. Dalla sua uscita di scena Taylor è stata più volte citata dai protagonisti per il suo ruolo centrale: rivale storica di Brooke Logan, mamma di Steffy e Thomas ed ex moglie di Ridge Forrester.

Il personaggio di Taylor, come dicevamo, sarà interpretato da una nuova attrice: la new entry Krista Allen. Un debutto fissato per il 10 dicembre per il pubblico americano, bisognerà aspettare qualche mese per i fan italiani. Allen, classe 71, ha dalla sua un lungo curriculum e diverse esperienze: “Bugiardo bugiardo”, “Confessioni di una mente pericolosa”, “Terapia d’urto”, “The Final Destination 3D” oltre all’impegno nella soap “Days of Our Lives” e nel reebot di “Baywatch”.

“Entertainment Weekly” ha fatto sapere di una trattativa con Hunter Tylo per tornare nel cast con esito negativo, da qui la scelta di una nuova attrice. Non è la prima volta che accade, il caso più clamoroso per “Beautiful” risale al 2013 con l’addio di Ron Moss e il passaggio di testimone a Thorsten Kaye per il ruolo di Ridge Forrester. Sempre dagli Stati Uniti arrivano altre anticipazioni delle puntate in onda in questi giorni, Eric sembra essere guarito dall’impotenza: si eccita mentre lecca il miele dalle dita di Donna. Torna a casa per raccontare tutto a Quinn, ora è pronto a fare l’amore con lei.