“Il numero globale di casi e decessi per Covid-19 sta aumentando per la prima volta in due mesi. C’è un aumento in Europa e un calo altrove. La pandemia persiste a causa di accesso non equo a strumenti come vaccini e test. Stiamo pianificando il nuovo budget per l’Act-Accelerator: 23, 4 miliardi per fornire tutti gli strumenti necessari ai Paesi nei prossimi 12 mesi”. Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità nella conferenza stampa odierna.