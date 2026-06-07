A rivelarlo è un'inchiesta del New York Times. Il fosforo bianco non è illegale in sé, ma il suo deliberato utilizzo contro i civili ed in zone abitate da civili costituisce una violazione delle leggi internazionali di guerra

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Un video girato il 30 maggio scorso, mentre le forze israeliane prendevano il controllo del castello di Beaufort, in Libano. Ma ci sono anche altre immagini postate sui social e analizzate da esperti e gruppi umanitari che giungono alla stessa conclusione: l’esercito israeliano ha utilizzato munizioni al fosforo bianco in zone densamente popolate in Libano durante il suo nuovo conflitto con Hezbollah. A scriverlo è il New York Times, che ha verificato i video aiutandosi da esperti: le immagini mostrano le caratteristiche scie di fumo prodotte da questa sostanza altamente pericolosa su Nabatieh, cittadina di circa 40mila persone.

Il Times cita altri video verificati che mostrano l’utilizzo del fosforo bianco nella zona di Tiro e nei pressi di tre piccole località, Qlayaa, Khiam and Yohmor, in questi mesi di conflitto. Spesso usato dai militari per creare incendi e cortine di fumo durante i combattimenti, il fosforo bianco non è illegale in sé, ma il suo deliberato utilizzo contro i civili ed in zone abitate da civili costituisce una violazione delle leggi internazionali di guerra. Una volta esposto all’aria, il fosforo bianco prende spontaneamente fuoco ed è estremamente difficile spegnere gli incendi che provoca.

Interpellato dal Times, l’esercito israeliano ha negato ogni utilizzo delle munizioni di fosforo bianco in violazione delle leggi internazionali. “Le procedure dell’Idf richiedono che queste munizioni non siano usate in zone densamente popolate, fatte salve alcune eccezioni. Ciò è conforme e va oltre i requisiti del diritto internazionale”, recita una dichiarazione in cui si sottolinea che “i principali proiettili fumogeni usati dall’Idf non contengono” questa sostanza. “Come molti eserciti occidentali, l’Idf possiede proiettili fumogeni con fosforo bianco che sono legali rispetto alle leggi internazionali”, conclude la dichiarazione, sottolineando che queste munizioni “non vengono usate per tiri mirati o provocare incendi“.

In passato l’utilizzo da parte di Israele di fosforo bianco in zone densamente popolate è stato oggetto di rapporti come quello pubblicato nel 2024 da Human Rights Watch in cui si documentava il diffuso utilizzo della sostanza in Libano mettendone in discussione la necessità ed indicando l’esistenza di alternative più sicure, come le munizione M150. Il governo libanese dall’ottobre del 2023 ha inviato quattro lettere alle Nazioni Unite sollevando preoccupazione per l’utilizzo di fosforo bianco da parte di Israele. In una di queste lettere, datata 3 luglio 2024, si citano dati governativi secondo i quali oltre 600 incendi sarebbero scoppiati a causa dell’utilizzo di fosforo bianco nel Libano meridionale.