Le voci sulla possibile rottura tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese si fanno sempre più insistenti. La coppia, dal cui amore è nata Luna Marì (12 luglio 2021), pare stia affrontando un momento molto critico. Le ultime indiscrezioni non fanno ben sperare: tra litigi e contatti ridotti al minimo. A pesare, adesso, un post ripubblicato dalla showgirl argentina sulle proprie Instagram stories nella giornata di ieri 26 ottobre. “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare”, si legge.

Dopo il matrimonio con Stefano De Martino (2013-2017) e un secondo avvicinamento concluso nel 2020, la showgirl ha conosciuto Antonino, giovane hair-stylist, lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Adesso, è finita? O si tratta solo di una crisi? Difficile a dirsi, anche se ieri 26 ottobre Spinalbese ha pubblicato uno scatto della piccola Luna in braccio ad una donna di cui si vedono solo i capelli (è Belén?). La didascalia che accompagna lo scatto è un estratto del brano ‘Sto con te’ di Blanco: “Anche se prendessi un ergastolo, sto con te. Finché non mi seppelliscono, sto con te. Voglio viver sempre il brivido di stare con te”. Cosa starà accadendo? I fan restano con il fiato sospeso.