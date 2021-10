Arriva il lieto fine per Mauro Icardi e Wanda Nara. Quest’ultima ha scelto Instagram per comunicare con un post la riappacificazione con l’attaccante del Paris Saint Germain, un divorzio lampo avvenuto in quindici giorni dopo la rottura alimentata dai social come in una vera e propria telenovela: tradimenti, scuse, insulti, richieste di perdono.

Tutto per arrivare alla pace dopo le voci di una relazione del calciatore con Eugenia “La China” Suarez: “Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto siamo stati felici. Dopo quello che è successo, però, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno ho chiesto a Mauro il divorzio. Quando si è accorto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che se separarci sarebbe stato l’unico modo per porre fine a tutto il dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall’avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato un accordo”, spiega Nara.

Una rottura, dunque, definitiva ma con il colpo di scena favorito da Icardi: “Il giorno dopo mi ha scritto una lettera: ‘Ti ho dato tutto e tu mi hai dato tutto, spero che tu possa essere sempre felice perché questo mi renderebbe felice anche me’. E lì ho capito una cosa: che anche avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L’importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di otto anni ama, con la nostra anima stanca di piangere, abbiamo anche avuto la possibilità di sceglierci nuovamente. Ti amo”, conclude Wanda.

Quindici giorni mediaticamente intensi in cui tutto era partito con le accuse di Wanda Nara verso la Suarez, insulti e la descrizione di una sfasciafamiglie con l’annuncio, di fatto, dell’arrivo della separazione. La fuga a Milano, le foto con i figli, le voci sulla presenza di un investigatore ma anche le condizioni del calciatore per ricominciare. “Desayunando con amor” (“Colazione con amore”, ndr), ha scritto Mauro, postando una mano di lei sopra la mano di lui direttamente da Parigi. La pace è arrivata, la telenovela continua?