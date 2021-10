Vasto incendio in una ditta orafa, specializzata in galvanica, nella zona sud di Arezzo. Una nube nera si è levata dall’azienda e l’amministrazione comunale ha consigliato di limitare l’attività all’aperto e di tenere chiuse le finestre. Al di là dei danni all’interno della struttura, quattro dipendenti della Galvanica Formelli sono rimasti intossicati: due sono stati portati all’ospedale in ambulanza e due sono stati soccorsi sul posto. Nessuno è in gravi condizioni.

Video Facebook/Cisl Arezzo