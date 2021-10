Annunziata, la disturbo?

“Se mi chiede di ‘Un posto al sole’ sì (ride, ndr)”.

Dagospia per fare spazio a un nuovo talk show condotto da Lucia Annunziata, volto di successo della rete e conduttrice di “Mezz’ora in più”, nell’access prime time in concorrenza con “Otto e mezzo”, “Stasera Italia” e “Tg Post”. Il daily drama in onda su Rai3 ha compiuto venticinque anni nei giorni scorsi ma è finito al centro della scena per il possibile cambio di collocazione, secondo il sitoper fare spazio a un, volto di successo della rete e conduttrice di “Mezz’ora in più”, nell’access prime time in concorrenza con “Otto e mezzo”, “Stasera Italia” e “Tg Post”.

Cambio la domanda, andrà in access prime time?

“C’è uno studio in corso che è ben lontano dall’essersi concluso in tutti i sensi, come la Rai può confermare. Stanno studiando se è possibile avere un talk nell’access perché non è una cosa semplice. Gli studi che ci sono per Un posto al Sole sono almeno tre o quattro.”

A lei piacerebbe?

“Dipende dal progetto finale. Non voglio dire di più, non insista.”

Non si parla d’altro.

“Non voglio entrare in una discussione che è anticipata in tutto sul mio nome, sulla fascia. Si parla delle cose quando sono circostanziate.”

Conferma però che l’ipotesi c’è.

“C’è un progetto allo studio, in Rai le cose vengono portate in cda non trattandosi di una azienda privata, è facile controllare queste cose. C’è questo studio in corso? Sì. Si è concluso? No. Un posto al sole sarà spostato? Se trovano una soluzione, io poi sono napoletana ci tengo. Ma secondo lei la Rai si vuole privare di questa soap così importante? Quando il progetto sarà finito lo valuteremo.”

Minoli, ex direttore di Rai3 e ispiratore della soap, ha detto che lei è la padrona assoluta di Rai3.

“Mi vuole far litigare con Minoli non ci riuscirà.”