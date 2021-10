Sono ore di apprensione per la piccola Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. La bimba, nata il 23 marzo 2021, è stata recentemente ricoverata in ospedale per un virus. Ora, dopo un lungo silenzio, finalmente l’imprenditrice digitale è intervenuta sui social ed ha aggiornato i 25.3 milioni di follower che la seguono: “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri. Passo dopo passo Vittoria migliora, e speriamo continui così anche nei prossimi giorni”, ha scritto su Instagram ieri 25 ottobre. Nella mattinata di oggi, invece, ha aggiunto: “Sta migliorando giorno dopo giorno. Mandateci pensieri positivi per farla guarire presto”. Sul fronte Fedez, invece, tutto tace al momento.