Avete nostalgia dei vecchi, cari, cellulari del passato? Bene, allora la notizia del rilancio dell’iconico Nokia 6310 vi renderà felici. Sono passati ben 20 anni dal suo primo debutto sul mercato e ora, in vena nostalgica, la HMD Global (ovvero l’azienda che sviluppa gli smartphone del marchio Nokia) ha deciso di riportarlo. Le caratteristiche saranno, più o meno, uguali all’originale.

Snake? Presente. Una batteria che dura allungo? Ci sarà anche quella: si parla di circa 7 ore di conversazione in autonomia. La resistenza? Sarà uguale a quella di vent’anni fa. Solo il design sarà più moderno. Ed ecco quindi dei pulsanti frontali più grandi, una radio FM wirelss, il jack per le cuffie e un menu zoomato. Rispetto al passato, verrà migliorata la leggibilità grazie a uno schermo da 2,8 pollici con risoluzione QVGA. Inoltre, altra novità che renderà questo modello al passo coi tempi, sarà presente una fotocamera da 0,3 megapixel con flash.

“Il design familiare e la funzionalità rimangono gli stessi”, garantisce Adam Ferguson, l’Head of Product Marketing di HMD Global. “Dopo essere passato alla storia come uno dei pionieri che nel 2001 hanno portato i cellulari nel mainstream, il suo impatto 20 anni dopo non mi sorprende anzi, è una tradizione che il nuovo Nokia 6310 prolungherà nei prossimi 20 anni”. Il nuovo Nokia 6310 si può già acquistare anche in Italia al prezzo di 59,00 euro.