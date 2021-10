Al rientro dal tour non lo attende qualcosa di lieto. Anzi. Phil Collins, alla prima pausa dal The Last Domino tour con i suoi Genesis, è atteso in tribunale citato dalla ex moglie per la divisione a metà della villa di Miami, patrimonio immobiliare che andrebbe ad aggiungersi ai 46,76 milioni di dollari pagati dal musicista al momento della separazione. Orianna Bates lo accusa di fare uso di droghe e di non avere alcuna cura dell’igiene personale. Lo riporta il Daily Mail. Accuse definite “scurrili, volgari e grossolanamente esagerate” dagli avvocati dell’artista. Ma Bates afferma che l’ex avrebbe cominciato a bere e insieme ad assumere farmaci e che tra il 2019 e il 2020 “la sua puzza era diventata così forte da spingerlo a comportarsi da eremita“. Secondo la donna, Collins è “depresso, abusante e incapace di fare sesso”.