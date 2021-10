I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di sei persone indagate per rissa aggravata in concorso. Al centro delle indagini la sparatoria del 5 settembre scorso tra i familiari di ex coniugi per un diverbio dovuto all’assegnazione dei posti a sedere all’interno della Chiesa Santa Maria degli Ammalati di Acireale durante la celebrazione di una Prima comunione, in cui rimase ferito gravemente il vice brigadiere Sebastiano Giovanni Grasso. Il sottufficiale, fuori dal servizio, era in chiesa per la Prima comunione di uno dei suoi figli ed è intervenuto per sedare la rissa, ma è stato ferito da un colpo di pistola che gli ha procurato lesioni gravissime.