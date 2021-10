In diretta dall’Università di Foggia, il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’aula magna dell’università di Foggia per l’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022. La cerimonia si svolge nell’aula ‘Valeria Spadà del dipartimento di Economia. I temi scelti per l’evento sono povertà educativa e valore dell’istruzione.