Addio Gunther. L’attore statunitense James Michael Tyler che ha interpretato il celebre barista del Central Perk in Friends è morto. Aveva 59 anni. Dal 2018 gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata avanzato che in seguito si era diffuso alle ossa. Nonostante le poche apparizioni (150 episodi tra il 1994 e il 2004), il Gunther di Tyler era diventato un personaggio popolare tra i fan di una delle sitcom più amato al mondo. Celebre per il suo capello platino, le camicie e le cravatte dai colori sgargianti (più un doppiaggio italiano terrificante), Gunther portava spesso tazzoni “mug” di caffè sbrodolanti ai sei protagonisti di Friends seduti tra divanetti e poltroncine del locale.

Immancabile poi era il suo occhio languido e innamorato nei confronti di Rachel (Jennifer Aniston). A maggio scorso, Tyler aveva fatto una breve apparizione nello speciale della reunion di Friends tramite Zoom. “Sono stati i 10 anni più memorabili della mia vita”, spiegò Tyler già malato nel video. “Non avrei potuto immaginare un’esperienza migliore. Tutti questi ragazzi sono stati fantastici ed è stata una gioia lavorare con loro“. La Aniston in omaggio a Tyler ha scritto un post sulla sua pagina Instagram: “Gli amici non sarebbero stati gli stessi senza di te. Grazie per le risate che hai portato allo spettacolo e a tutte le nostre vite. Ci mancherai tanto“. Aniston ha condiviso anche una clip dell’episodio finale in cui Gunther dichiara finalmente il suo amore per Rachel mentre dietro di lui che si confessa Ross si esibisce nelle sue solite faccine perplesse.