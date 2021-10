Gianluca Vacchi e il kebab. Un’unione destinata al successo? Chissà. Intanto l’imprenditore ha deciso di aprire 5 ristoranti dove proporre il famoso e amato piatto tipico della cucina turca. Si chiameranno Kebhouze e sono previste 3 aperture a Milano e due a Roma a dicembre. L’imprenditore bolognese da oltre 41 milioni di followers su Instagram ha deciso di investire in questa nuova attività frutto dell’idea di un gruppo di giovani ragazzi italiani. “Quando mi hanno descritto il progetto, ho colto immediatamente l’enorme potenziale del format: nel 2021 è molto difficile avere un’idea così innovativa in un settore maturo come quello del food”, ha detto. Oltre alla carne di black angus e a variazioni sul tema, la novità sembra essere l’inattesa accoppiata Vacchi – kebab, anche perché viene più facile immaginare l’imprenditore con una insalatona. “C’è un problema di diffidenza verso il kebab. Lo avevo anche io – ha aggiunto Vacchi – Dopo aver assaggiato il kebab per la prima volta in vita mia alle nostre prove food, mi sono reso conto che in realtà non c’è un piatto più semplice di questo: piadina, carne e qualche condimento a scelta. Ovviamente ho richiesto che ogni ingrediente e materia prima utilizzata siano di massima qualità”.