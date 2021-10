Romano Floriani Mussolini è stato convocato dal tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, per la sfida sul campo dell’Hellas Verona, gara valida per la nona giornata di Serie A. Per il 18enne, pronipote del Duce e figlio di Alessandra Mussolini, si tratta della prima convocazione in prima squadra per una partita di campionato. L’allenatore biancoceleste lo ha scelto per via delle assenze contemporanee in difesa di Francesco Acerbi e Luiz Felipe, entrambi squalificati.

Romano, che gra i suoi numerosi secondi nomi ha anche Benito, e nella vita ha scelto di portare entrambi i cognomi: quella del padre Mauro Floriani e appunto della madre Alessandra, è stato aggregato alla Lazio Primavera solo lo scorso febbraio. Prima fatto la trafila nelle categorie inferiori: viene dall’Under 18 allenata da Tommaso Rocchi. Mussolini per la Lazio è un cognome pesante. La Curva Nord, tra saluti romani e motti razzisti, non perde occasione per rivendicare la sua tradizione fascista. L’ultimo episodio riguarda il falconiere sospeso dal club per aver fatto proprio il saluto romano all’indirizzo degli ultras.