Filippo Inzaghi è diventato papà. Lo ha annunciato lo stesso tecnico del Brescia 48enne in un post sul proprio profilo Instagram in cui ha pubblicato la foto del braccialetto identificativo del piccolo. Il nome scelto è Edoardo, come si legge nel braccialetto. Nel post ha scritto ‘Tutto”, corredato da un cuore azzurro.

L’ex calciatore ha avuto il piccolo Edoardo con la compagna, Angela Robusti, 31 anni. Si tratta del primogenito della coppia. Per rimanere vicino alla compagna e al neonato, Inzaghi ieri ha rinunciato alla partita Brescia-Cremonese.